Falta de papel ameaça 20 jornais na Venezuela

Nas contas do grupo SOSVenezuela, cerca de 20 jornais deverão parar de circular se a proibição na Venezuela for mantida. Em depoimento entusiasmado, o prefeito oposicionista de Caracas, Antonio Ledezma, criticou países vizinhos pela "tibieza" com que veem o drama dos venezuelanos.

México. A SIP e a Associação Mundial de Periódicos e o Fórum Mundial de Editores (Wan-Ifra) condenaram, em notas, o atentado contra o diretor do grupo editorial Noroeste, do México, Adrian Ortiz. Conhecido por combater o narcotráfico, Ortiz foi retirado de seu carro e alvejado nas pernas. Em mensagem ao presidente mexicano Peña Nieto, a Wan-Ifra denunciou "os terríveis níveis de ameaças" contra os jornalistas do país. / G. M.