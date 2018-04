Falha em servidor pára divulgação de resultados em São Paulo

A divulgação do número de votos para prefeito no Estado de São Paulo está parada desde as 18h33, e a de vereadores, desde as 17h45. Segundo a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), houve uma falha no servidor, o que impede a transmissão de dados. A apuração continua, mas os dados de todas as cidades paulistas não podem ser conhecidos por conta do problema. Técnicos do TRE estão tentando uma solução emergencial e, segundo assessores, o problema pode estar ocorrendo também em outros Estados.