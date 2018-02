Falcão vê 'resquício' antidemocrático na Justiça e na imprensa Em discurso para militantes de Osasco (SP), o presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse ontem à noite que há "resquícios" antidemocráticos na Justiça, no Ministério Público e na imprensa e que o partido enfrenta barreiras no Judiciário para consolidar a democracia no Brasil.