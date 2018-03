'Fala, amigo', diz contraventor a governador As conversas captadas pela Polícia Federal revelam que o governador Marconi Perillo e Carlinhos Cachoeira trocavam mensagens frequentemente sobre negócios, por meio de interlocutores, e combinavam encontros, com a intermediação do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO). Cachoeira chega a dizer que a reaproximação entre os dois políticos, no ano passado, se deu graças à sua atuação junto a Marconi Perillo.