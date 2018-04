Faixas apócrifas contra Gabeira saem de comitê de Paes As faixas apócrifas contra o candidato Fernando Gabeira (PV) que estão na mira da Justiça Eleitoral são distribuídas na zona oeste do Rio por cabos eleitorais de Eduardo Paes (PMDB). O Estado obteve ontem duas dessas faixas com a inscrição "Sou suburbano com muito orgulho" num comitê eleitoral de Paes instalado numa garagem do conjunto habitacional Santa Cruz, em Senador Camará (zona oeste), juntamente com flâmulas e bandeiras do candidato. As faixas, que não têm assinatura, são consideradas propaganda subliminar negativa pela Justiça Eleitoral, proibida pela legislação. A frase das faixas é uma alusão ao episódio em que Gabeira foi flagrado ao telefone acusando a vereadora Lucinha (PSDB), campeã de votos na zona oeste, de ter "visão suburbana" e ser "analfabeta política". Desde o início do segundo turno, simpatizantes de Paes têm feito uma espécie de campanha paralela na periferia em desagravo aos suburbanos, contra o candidato do PV. Pelo menos 40 faixas já foram apreendidas pela fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Trinta delas foram encontradas na quarta-feira em uma Kombi com quatro pessoas que também portavam 6 mil panfletos contra Gabeira. A exploração do episódio envolvendo Gabeira foi encampada pela campanha oficial de Paes, que até ganhou um verso parecido com a frase das faixas em seu novo jingle: "Sou suburbano com muito amor", diz a letra. No entanto, o candidato tem negado que esteja por trás dos panfletos apócrifos e também se diz vítima desse tipo de material. Em nota enviada à noite, a coordenação da campanha de Paes negou que tenha mandado confeccionar faixas apócrifas e informou que só reconhece como comitê o que fica no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste). "Não existe comitê em nenhum outro lugar. Simpatizantes da campanha de Eduardo Paes podem estar distribuindo material de campanha em suas casas ou locais comerciais, junto com outros panfletos, faixas que não pertencem à campanha. A campanha não confeccionou qualquer material relacionado ao tema suburbano e ninguém da equipe está autorizado a fazer tal material ou distribuir material extracampanha", diz a nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.