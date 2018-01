Executivo confirma reunião de cartel em escritório de lobista Um dos dois executivos alemães da Siemens que assinaram o acordo de leniência com o Cade admitiu ontem, em depoimento no Ministério Público, que representantes da multinacional alemã e de outras empresas acusadas de integrar o cartel no Metrô e na CPTM se reuniram no escritório do lobista Arthur Teixeira para tratar sobre uma licitação para fornecimento de trens da Série 3000. Teixeira é apontado como intermediador do cartel delatado pela Siemens e investigado por envolvimento em suposto esquema de pagamento de propinas.