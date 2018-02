Ex-senadora quer o voto conservador, diz Jean Wyllys As declarações da ex-senadora Marina Silva sobre o deputado Marco Feliciano (PSC-SP) instigaram internautas nas redes sociais, entre eles o parlamentar Jean Wyllys (PSOL-RJ). Militante da causa gay, ele escreveu no Twitter que Marina é "refém da covardia" e disse que ela, possível candidata à Presidência em 2014, está apenas de olho na fatia conservadora do eleitorado.