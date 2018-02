Ex-secretário nega irregularidades; empresa vê só ilação O cunhado do prefeito Raul Filho, Pedro Duailibe, negou comandar a Delta em Palmas. "Como secretário, mantive as relações necessárias à função." Ele declarou não ter ciência de fraudes na elaboração de planilhas de medição dos serviços da Delta. Duailibe confirmou que conhece o engenheiro Luiz Marques e que mantém relação "informal" com ele, nunca para falar da Delta. O Estado tentou contato com o ex-secretário Jair Corrêa Júnior, mas não obteve sucesso.