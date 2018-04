Ex-reitor da Ufscar é o novo prefeito de São Carlos O ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Oswaldo Baptista Duarte Filho (PT), o Barba, dará continuidade à administração do partido em São Carlos, na região de Ribeirão Preto. Barba será o sucessor do prefeito Newton Lima Neto, também ex-Ufscar, após uma disputa acirrada com dois adversários na reta final (teve 37,59% dos votos válidos). No final, chegou à sua primeira eleição política, já que antes só tinha sido candidato na universidade. "São Carlos é importante no cenário nacional, com indústria de base tecnológica, e tem grandes opções na área de logística, para distribuir produtos para todo o País", destaca o eleito. Barba pretende colocar projetos para modernizar a cidade e continuar investindo na saúde e também na educação, a sua especialidade. "Como educador, até me sinto na obrigação de colocar São Carlos como referência nessa área", comenta o prefeito eleito, que vai tirar dez dias de férias a partir da próxima segunda-feira, para depois começar a pensar no governo de transição com o amigo Lima Neto. Ribeirão Preto A população de Ribeirão Preto renovou 50% da Câmara, que tem 20 cadeiras. A mais votada, a jornalista Silvana Resende (PSDB), com 6.927 votos, disse que não esperava uma renovação tão grande. "Temos que entender o que as urnas dizem e, com o tempo, vamos ver se será uma mudança apenas de nomes ou de idéias", enfatizou Silvana. Na cidade, foi eleita no primeiro turno a candidata do DEM, Dárcy Vera.