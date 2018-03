Ex-presidente já desconfiava de que pudesse ter câncer

"Não quero fazer exame porque desconfio que seja câncer", disse Lula a Dilma. Anteontem, no Hospital Sírio-Libanês, Lula relembrou a conversa durante a visita de Dilma e dos ministros Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência) e Guido Mantega (Fazenda) e comentou sua resistência a fazer consultas médicas e exames para evitar surpresas desagradáveis. "Ele é muito medroso", disse Carvalho.

Segundo o ministro, a mulher de Lula, Marisa Letícia, já se prepara para reorganizar o apartamento em São Bernardo do Campo, para que lá se realizem reuniões políticas. No hospital, Lula estava "com muita disposição" e falou sobre a reunião do G-20, da qual Dilma participa, e da emoção ao ver a faixa #ForçaLula exibida pelo time do Corinthians, no domingo. / TÂNIA MONTEIRO