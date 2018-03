Ex-prefeito não é ficha suja, diz defesa

"Não houve enriquecimento ilícito e não houve dano ao erário", sustentam seus advogados. "A Lei da Ficha Limpa enquadra os agentes públicos em atos dolosos de improbidade."

Segundo a equipe de Auricchio, a impressão dos cartões de Natal foi feita em uma gráfica particular e paga com recursos privados do ex-prefeito.

O petebista entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a cobrança da multa que lhe foi aplicada.