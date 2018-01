Ex-número 2 da AGU vira alvo de processo interno

A sindicância aponta "fortes indícios" de irregularidade por parte de Holanda, Guedes e Moreira.

São os mesmos indícios que constam do inquérito da Polícia Federal e da denúncia do Ministério Público Federal, segundo os quais havia no governo uma máfia de venda de pareceres de órgãos públicos a empresas privadas.

Caso sejam apresentadas provas que corroborem as suspeitas, os servidores poderão ser alvo de "infração, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou de função comissionada". O governo espera que os processos sejam concluídos em 60 dias. Os servidores estão afastados. Poderão, portanto, ser demitidos e proibidos de atuar no setor público.

Estão ainda sendo feitas "diligências para melhor esclarecimento de situações que não estão totalmente claras quanto a procedimentos envolvendo outros advogados", segundo o governo.

Em entrevista ao Estado publicada em novembro passado, Holanda afirmou que não recebeu nenhuma proposta de propina do diretor de Hidrologia da Agência Nacional de Águas (ANA), Paulo Vieira, acusado de chefiar quadrilha que se infiltrou em órgãos públicos para a compra de pareces técnicos. "Eu me sinto indignado", afirmou Holanda na ocasião.

O escândalo caiu como uma bomba no Palácio do Planalto, que viu as ramificações do esquema chegarem à então chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Nóvoa Noronha.

A advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, que tinha Holanda como braço direito, saiu da reclusão e já se rearticula para tentar reocupar o espaço perdido como integrante do chamado núcleo duro do governo. Adams considera que a carreira está na "crescente", conforme disse em entrevista ao Estado publicada ontem.