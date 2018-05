Ex-ministros de Lula vão coordenar propostas de Padilha

O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ex-superintendente da Polícia Federal Paulo Lacerda, ambos participantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva, serão os responsáveis por coordenar o programa de governo para a área de segurança do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha.

Outro ex-integrante do governo Lula, Paulo Vannuchi, ex-ministro dos Direitos Humanos, também vai colaborar com a elaboração do programa de governo de Padilha. Vannuchi, que integra a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), é diretor do Instituto Lula e vai auxiliar Padilha na área em que foi ministro.

Considerado um dos mais experientes e influentes advogados brasileiros, Thomaz Bastos comandou o Ministério da Justiça entre 2003 e 2007 e teve papéis destacados no processo do mensalão nas condições de chefe da Polícia Federal (a corporação está subordinada à pasta), conselheiro de Lula na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e advogado de um dos réus, o ex-diretor do Banco Rural José Roberto Salgado.

Lacerda comandou a PF na fase das grandes operações como a Satiagraha e foi transferido para a Abin no fim de 2007. A Satiagraha começou a ser investigada na gestão de Lacerda na PF, mas só foi deflagrada em meados de 2008, quando prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas, o ex-prefeito Celso Pitta e outros 14 acusados por suspeita de desvio de recursos públicos, corrupção, fraude, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A informação de que Thomaz Bastos e Lacerda vão coordenar a área de segurança do programa de governo é do próprio Padilha que, no entanto, não deu detalhes sobre as propostas.

Água. Segundo ele, na primeira quinzena de maio a pré-campanha vai reunir os coordenadores de todos os setores do programa para um grande evento, em São Paulo, no qual serão anunciadas algumas de suas diretrizes.

Um tema que deve ganhar destaque é o do Meio Ambiente e Saneamento, que vai tratar da questão da ameaça de desabastecimento de água em São Paulo. Padilha vai explorar o assunto nos programas de TV do PT que irão ao ar nesta semana para tentar aumentar o desgaste do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Padilha vai questionar atrasos em obras para o setor e apresentar propostas como aproveitamento pluvial, reutilização de água e remuneração de serviços ambientais. Vai também propor mudanças na forma de gestão dos recursos hídricos do Estado.

"O problema da falta de água está mostrando que o governo de São Paulo perdeu o método de planejamento e execução das obras", afirmou o pré-candidato do PT.