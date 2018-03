Ex-ministro, Lupi mantém cargo em conselho do BNDES Demitido em dezembro de 2011 do Ministério do Trabalho, o presidente do PDT Carlos Lupi ainda integra o conselho de administração do BNDES, do qual recebeu jetons no total de R$ 54 mil referentes aos três primeiros trimestres do ano passado. A informação foi publicada ontem pelo jornal Folha de S. Paulo.