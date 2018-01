Ex-ministro do STJ morre aos 73 anos em Brasília Morreu ontem em Brasília, aos 73 anos, o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira. Mineiro, o ex-ministro era juiz de carreira e passou 16 anos no STJ. Ele se aposentou em 2006. Sálvio de Figueiredo começou a carreira na magistratura como juiz de primeira instância em Minas Gerais. Foi cofundador da Faculdade de Direito Milton Campos, de Belo Horizonte, e professor universitário na Universidade Federal de Minas. Ele contribuiu para a elaboração do novo Código Civil e trabalhou na elaboração da reforma do Judiciário e do Código de Processo Civil. Sálvio de Figueiredo morreu em consequência de um aneurisma na aorta abdominal. Ele será enterrado hoje em Brasília.