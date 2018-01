Ex-ministro do STF morre em Brasília Ministro da Justiça durante o governo Itamar Franco e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 1994 e 2004, morreu ontem em Brasília um dos fundadores do PDT, Maurício Corrêa. O falecimento foi confirmado no início da noite pelo STF e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - da qual também foi presidente, em um dos momentos mais difíceis do regime militar. Tinha 77 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.