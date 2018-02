Ex-líder de movimento é puxador de voto na Bahia Na primeira semana de fevereiro, durante o momento mais crítico da greve que paralisou a PM na Bahia por dez dias, o mentor do movimento, o ex-soldado Marco Prisco, reclamou publicamente do partido ao qual é filiado, o PSDB, pela falta de apoio à mobilização, e anunciou que se desfiliaria da legenda. A declaração foi prontamente respondida: "A nós só cabe aceitar, porque ele não coaduna com as ideias do partido", declarou, à época, o presidente estadual do PSDB, Sérgio Passos.