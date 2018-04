Ex-governadora do Pará é indicada a vaga de R$ 30 mil

Funcionária de carreira do Banco do Brasil, Ana Júlia estava afastada de suas atividades profissionais havia cerca de 20 anos. Nesse período, foi presidente do Sindicato dos Bancários, deputada federal, senadora e governadora. Logo após perder a reeleição, ela tentou cavar um lugar na direção do Banco do Amazônia (Basa), sem sucesso.

Como havia uma vaga na diretoria da Brasilcap, o PT do Pará passou a pressionar pela indicação da ex-governadora a partir de outubro. Caso a nomeação seja confirmada, Ana Júlia integrará um colegiado que é composto pelo presidente da Brasilcap, Marcos Lobão; o diretor comercial, Joilson Rodrigues Ferreira; e Rogério Leite, diretor.

Ana Júlia integra uma corrente minoritária no PT, a esquerdista Democracia Socialista (DS). Durante seu governo, foi acusada pelos próprios petistas de só dar importância à ala à qual pertence, governando de costas para o restante do partido.

Filiado ao PT do Pará, o hoje ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi obrigado a fazer uma intervenção no secretariado de Ana Júlia quando era ministro das Relações Institucionais. / JOÃO DOMINGOS