Ex-governador pede dados sobre Prefeitura e alianças

Os sinais foram a senha para desencadear a "operação segura Kassab" no PSDB. Serra está convencido de que uma aliança do prefeito da capital e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o PT do ex-presidente Lula é "uma viagem sem volta", que pode terminar com o ex-aliado no ministério da presidente Dilma Rousseff.

Serra estaria considerando participar da disputa movido pela certeza de que a Prefeitura de São Paulo é estratégica para as oposições e que uma vitória do PT na capital paulista seria prenúncio de um massacre da oposição em nível nacional.

Mas isto não significa que ele estaria na corrida municipal em qualquer cenário. Ao contrário. O ex-governador quer ser convocado pelo PSDB para a missão partidária e exige que a cúpula tucana crie condições para que ele assuma a candidatura.