Ex-governador é o único capaz de derrotar 'chavismo', diz Bruno Covas

"José Serra representa uma possibilidade real de vitória do PSDB, para fazer frente a um projeto de poder que pretende dizimar as oposições, controlar a mídia e instaurar o chavismo no País", afirmou Covas.

Serra esteve na casa de Covas no último sábado para manifestar sua intenção de se candidatar à Prefeitura. O secretário afirmou que abandonaria as prévias do partido e que pediria a seus militantes que apoiassem o ex-governador na disputa interna.

Covas negou que tenha sido pressionado pelo governador Geraldo Alckmin a desistir de participar das prévias.

"A candidatura do Serra com o apoio do governador nos faz refletir. Ele estando ao lado do Serra, nós não podemos deixar de apoiá-lo nessa decisão", disse.

O secretário acredita que a entrada de Serra na disputa deve facilitar a formação de alianças em torno da candidatura tucana.

"Serra tem uma possibilidade de agregação de forças eleitorais dentro e fora do PSDB que a gente não pode negar. Não podemos tapar o sol com peneira."