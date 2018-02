Ex-funcionária acusou Lindbergh de receber propina, afirma revista

Dois depoimentos prestados por Elza Elena Barbosa Araújo em 2007 fazem parte de um inquérito a que Lindbergh responde no Supremo Tribunal Federal. Conforme a revista, ela disse que a secretaria recebia o dinheiro dos empresários e, em seguida, usava os recursos para quitar despesas pessoais do então prefeito.

O petista pretende disputar o governo do Rio e está sob a mira do PMDB do governador Sérgio Cabral, que apoia a candidatura de seu vice, Luiz Fernando Pezão. A revista afirma que o PMDB entregou a sua equipe um dossiê contra Lindbergh.

Segundo Elza, parte do dinheiro recebido era usada para pagar prestações de um apartamento da mãe de Lindbergh. Os depoimentos ainda informam que R$ 250 mil foram repassados a uma empresa do irmão do petista. Elza disse também que a empresa 7R assinou contratos de R$ 1,1 milhão com a prefeitura, mas não entregou nenhuma mercadoria.

Na tarde de ontem, Lindbergh postou vídeo no Facebook em que chamou a denúncia de "requentada" e "mentirosa". No vídeo o senador também diz que não entrará na "guerra dos dossiês", que, segundo ele, é sinal de desespero de seus adversários.