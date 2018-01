Ex-diretor da Siemens envolveu políticos As investigações da ação de um cartel em São Paulo começaram em 2008, com a suspeita de pagamentos de propina da empresa francesa Alstom a integrantes do governo do Estado para a obtenção de contratos na área de energia. Depois, o inquérito da Polícia Federal que apurava as ilegalidades no setor de energia foi desmembrado e passou a investigar também a ação da Alstom e de outras empresas em contratos de trens e metrô dos governos tucanos em São Paulo.