Ex-diretor aponta problemas em contratos em vigor O Metrô assinou dois contratos para a execução do mesmo serviço, a reforma do sistema de freios de 98 trens da rede, segundo depoimento de Sergio Correa Brasil, ex-diretor de operações do Metrô, ao Ministério Público Estadual. O depoimento está no inquérito que apura irregularidades na reforma e na manutenção dos trens. Os contratos foram assinados entre 2008 e 2011.