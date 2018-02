Ex-deputado do PT, Virgílio se diz 'o único' a não renegar

Virgílio foi quem apresentou, no final de 2002, Valério - então dono das agências de publicidade SMPB e DNA - à cúpula petista da época, entre eles José Genoino, José Dirceu e Delúbio Soares, que depois se tornariam réus no processo sobre o escândalo que atingiu o primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Há cerca de três semanas, na véspera do início do julgamento do mensalão, Virgílio se encontrou com Valério na casa do empresário, em Belo Horizonte. Do encontro participou também o advogado Rogério Tolentino, ex-sócio do empresário e também réu no mensalão - de quem o ex-deputado é amigo de infância.

Virgílio garante que Valério não falou sobre supostas ameaças ou chantagens que estaria fazendo ao partido ou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O empresário apontado como o operador do mensalão, segundo o ex-deputado, fez um desabafo e criticou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que indicou que repasses de recursos autorizados pelo Banco do Brasil do Fundo Visanet para a DNA teriam sido usados no esquema.

" Ele fala que a Visanet deve para as empresas dele, que ele vai ganhar na Justiça; que o pagamento adiantado é uma praxe de mercado; que os critérios da 8666 (Lei de Licitações) não regem as práticas do mercado privado de publicidade", disse.

'Rolo eleitoral'. O ex-deputado do PT se sente "100% descompromissado" com os correligionários que responderão ao processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Mas acredita na versão de que o escândalo não passou de um crime eleitoral.

Virgílio se ressente do fato de, segundo ele, Dirceu, Genoino e Delúbio terem defendido sua expulsão do partido por ele ter disputado a presidência da Câmara dos Deputados na condição de candidato avulso, o que ajudou Severino Cavalcanti (PP-PE) a ser eleito, em 2005.

"A única coisa que eu tenho para te dizer é que até onde a minha vista alcança não tem recursos públicos", disse Virgílio. "A impressão que passa é que rolo eleitoral teve, com certeza. Mas se teve desvio de recurso público eu não tenho conhecimento."

O advogado José Luis de Oliveira Lima, que representa o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, rebateu ontem as afirmações do deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) sobre a limitação que a CPI dos Correios teria enfrentado para produzir provas contra os envolvidos no escândalo do mensalão.

"As declarações do deputado são infelizes e só demonstram a total falta de conhecimento dos autos", afirmou o advogado.

Oliveira disse ainda que Dirceu "nunca foi blindado" porque teve seus sigilos telefônico, fiscal e bancário quebrados "sem que nada ficasse provado contra ele".

O defensor finalizou com o argumento de que "foram colhidos mais de 500 depoimentos durante a ação penal do caso. E todos o inocentam das acusações".

Dirceu nega ter havido compra de apoio no Congresso Nacional durante o governo Lula. Diz que houve apenas caixa 2 para pagar dívidas de campanha/ D. B.