Ex-comunista, PPS defende menos Estado Herdeiro da burocrática estrutura do velho Partido Comunista Brasileiro (PCB), o PPS quer se apresentar como uma legenda renovada a partir do congresso partidário que realizará entre os dias 6 e 8 de dezembro. Para isso, vai abraçar uma causa que antes repudiava, o capitalismo, mas com "inclusão social e sustentabilidade ambiental". É o que diz o documento preparatório para o congresso de dezembro.