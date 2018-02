Evento debate democracia e mídias sociais Será promovida amanhã no Rio de Janeiro a Conferência Regional 25 anos da Constituição Brasileira: Liberdade de Expressão e Democracia Digital. Realizado pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio e pelo Instituto Palavra Aberta, o evento acontece no auditório da FGV-RJ (Praia de Botafogo, 190, 12.º andar, na zona sul), a partir das 16h. O encontro será aberto pelo professor Joaquim Falcão, diretor da FGV Direito Rio, e por Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.