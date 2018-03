'Estou falando e o Obama gravando' Ao discursar, Lula fez referência aos episódios de espionagem do governo norte-americano. "Estou falando aqui sabendo que o Obama está gravando", brincou, Ressaltou, ainda, que quando era presidente "quis brigar" com George W. Bush. "Mas virou meu amigo", enfatizou. Ainda sobre a seara internacional, o petista destacou a "paciência" que teve com o presidente da Bolívia, Evo Morales, "por causa da Petrobrás".