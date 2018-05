Estatal brasileira é 'superfiscalizada', afirma Mantega Presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, saiu ontem em defesa da companhia. Em entrevista exclusiva ao Estado, ele afirmou que a empresa é "superfiscalizada" e conta com a confiança do mercado financeiro, "Veja o que acontece com as ações da Petrobrás. Nos últimos 15 dias, as ações subiram, e isso aconteceu independentemente de CPI, ou outras fiscalizações", argumentou o ministro, que sucedeu a presidente Dilma Rousseff na direção do Conselho de Administração da estatal em 2010.