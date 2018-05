'Estaremos juntos', afirma Aécio sobre PSB em Minas

A decisão foi tomada ontem, depois de uma conversa reservada de quase duas horas com o senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, em Belo Horizonte. "Vamos estar todos juntos em Minas Gerais", disse o tucano na saída do encontro. O prefeito se pronunciará hoje sobre o assunto. Apesar de filiado ao PSB, Lacerda foi eleito em 2008 e reeleito em 2012 com apoio do senador.

"A aspiração do PSB de ter uma participação maior na campanha é natural, mas o Márcio Lacerda terá um papel importante na campanha do Pimenta (da Veiga, pré-candidato tucano ao governo mineiro)", afirmou o deputado Marcus Pestana, presidente do PSDB-MG.

Durante o dia de ontem, o grupo político de Lacerda difundiu que o prefeito estava se preparando para deixar o cargo e entrar na disputa, o que significaria a divisão do eleitorado tucano e a montagem de um palanque forte para Campos.

Em Portugal a trabalho, o vice-prefeito Délio Malheiros (PV) chegou a dizer ao Estado que estava esperando um telefonema de Lacerda para saber se voltava a Belo Horizonte ou se seguia viagem. Nos últimos dias, emissários de Lacerda chegaram a levar a ideia de candidatura própria para a cúpula nacional do PSB em Brasília, que teria avalizado a proposta. A entrada de Aécio em cena desmobilizou a movimentação.