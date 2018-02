'Estamos otimistas com a vinda do Serra', diz Freire Faltando apenas oito dias para o encerramento do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os candidatos a cargos eletivos em 2014 definam seus partidos, o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, se diz "otimista" com a entrada do ex-governador José Serra (PSDB) na sigla. "O partido não tem prazos, quem tem prazo é Serra. Estamos otimistas." Ainda segundo o dirigente, a sigla está disposta a esperá-lo até o limite do prazo.