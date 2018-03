Estado tem dívida ativa de R$ 226 bi e só deve recuperar 50% O Tribunal de Contas do Estado deve aprovar hoje as contas de 2012 do governo Geraldo Alckmin (PSDB). O relator do processo, Robson Marinho, pretende incorporar ao seu voto as recomendações feitas pela área técnica do órgão - 16 referentes à execução orçamentária e 49 a fiscalizações operacionais.