'Estado' revelou esquema no DF Na semana passada, o Estado mostrou que o esquema de Cachoeira atuava também no DF. Trechos de gravações feitas pela Polícia Federal revelaram supostas ligações de pessoas próximas ao governador Agnelo Queiroz com o grupo do contraventor. Em uma das conversas, Cachoeira teria orientado um de seus aliados a negociar um contrato com Milton Martins de Lima Junior, diretor financeiro e administrativo do DFTrans. Na última terça-feira, o chefe de gabinete de Agnelo, Claudio Monteiro, pediu afastamento do cargo após a divulgação de escutas envolvendo o seu nome.