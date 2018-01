'Estado' revelou depoimento Em 11 de dezembro, o Estado revelou o conteúdo do depoimento prestado por Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República, em 24 de setembro. O empresário disse que dinheiro do mensalão pagou despesas pessoais do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 e que o petista deu "ok" para os empréstimos fraudulentos que irrigaram o esquema.