'Essa CPI vai ser surpreendente', afirma Lula a Dilma Em quatro horas de conversa com a presidente Dilma Rousseff e um seleto grupo de petistas, no Palácio da Alvorada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as investigações da CPI do Cachoeira podem trazer à tona revelações "surpreendentes", beneficiando o PT e o governo. Para Lula, além de desmontar a "farsa do mensalão", as apurações mostrarão que nunca houve grampo no gabinete do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em 2008. O petista crê que o senador Demóstenes Torres e o contraventor Carlos Cachoeira montaram a "fraude" para atingi-lo.