Esplanada fica vazia após presidente tirar férias

Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, o ministro da Educação, Fernando Haddad, é o único dos que estão, por vontade própria, com os dias contados no governo Dilma. Ele saiu de férias na quarta-feira passada, dia 21, e volta ao trabalho junto com a presidente. Seu substituto será o atual ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. A pausa para descanso é necessária porque, assim que deixar o ministério, Haddad terá uma intensa agenda de contatos políticos preparada pelo PT.

José Eduardo Martins Cardozo (Justiça), Mendes Ribeiro (Agricultura), Tereza Campelo (Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e Izabella Teixeira (Meio Ambiente) retornam ao trabalho no dia 9.