Espírito Santo quer helicóptero de senador

VITÓRIA - O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, e a Superintendência da Polícia Federal no Estado demonstraram interesse em ter a posse do helicóptero da família do senador Zezé Perrela (PDT/MG). A manifestação oficial em juízo foi feita ainda em dezembro, mas até agora a decisão da Justiça não foi divulgada, possivelmente por conta do recesso do Judiciário.

A aeronave foi apreendida em 24 de novembro no município capixaba de Afonso Cláudio, durante operação da PF. Na ocasião, foram encontrados 445 quilos de cocaína e R$ 16 mil na aeronave. Quatro pessoas foram presas, entre elas o piloto. Segundo a PF, não há indícios do envolvimento da família Perrella no caso.

O secretário de segurança pública do Espírito Santo, André Garcia, diz que é comum a cessão de veículos e aeronaves apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas para uso policial. "Apesar de o modelo do helicóptero da família Perrella não ser muito comum para as práticas policiais, pois possui características diferentes das que são usadas pela polícia, nós temos interesse sim em ficar com ele e estamos avaliando a possibilidade de empregar a aeronave".

A Lei 11.343, de 2006, prevê que qualquer meio de transporte utilizado em atividades do tráfico de drogas pode ser confiscado para uso dos governos, caso seja comprovado o interesse público e a responsabilidade de conversar o bem adquirido. O helicóptero está registrado em nome de Limeira Agropecuária Participações Ltda., que foi aberta pelo senador, que doou as cotas para três herdeiros, entre eles seu filho, o deputado estadual Gustavo Perrella (SDD-MG). O senador e o deputado, assim como seus advogados, não foram localizados pela reportagem.