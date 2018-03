Escutas da PF flagram mais 2 secretários do DF

Paulo Tadeu, deputado federal licenciado e titular da Secretaria de Governo, e Rafael Barbosa, secretário de Saúde do DF, jantaram em 7 de abril do ano passado com Cláudio, responsável pela "gestão" dos negócios do grupo com o governo. No telefonema interceptado, antes do jantar Cláudio Abreu telefona para Cachoeira e diz que a conversa serviria para "amarrar os bigodes". "Estou aqui no restaurante esperando o Rafael e o Paulo Tadeu, Os dois vêm cá para amarrar os bigodes comigo. Vamos ver como é que vai ser." No meio do jantar, segundo a PF, Cláudio liga novamente para Cachoeira, que pergunta como estava indo a conversa. Ouve como resposta a notícia de que Paulo Tadeu e Rafael Barbosa desejavam "se enturmar" com o Cachoeira.

Em nota, Paulo Tadeu admitiu o encontro, mas negou que qualquer irregularidade na conversa, afirmando que o assunto tratado foi "republicano". Rafael Barbosa afirmou que sua Pasta não cuida do contrato do lixo, de interesse da Delta.