Escolha petista não obriga PSDB a se antecipar, diz Serra O ex-governador José Serra (PSDB) afirmou ontem que a escolha do ministro da Educação, Fernando Haddad, como candidato do PT não vai apressar a escolha do PSDB de seu representante na disputa. Serra defendeu a realização de prévias para a definição do nome tucano que disputará o cargo e voltou a negar que tenha a intenção de concorrer à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD).