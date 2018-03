Escândalos com ONGs derrubaram dois ministros No ano passado, contratos do governo federal com organizações não governamentais (ONGs) estiveram no centro de escândalos que derrubaram dois ministros: Orlando Silva, do Esporte, e Pedro Novais, do Turismo. Após os dois casos, a presidente Dilma Rousseff resolveu suspender por 30 dias o repasse de dinheiro público a todas as entidades.