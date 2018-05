Escândalo já unia parlamentar e doleiro em 1998

A condenação foi proferida pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, Marcos José Vieira, em maio de 2012. Vargas apresentou recurso no Tribunal de Justiça do Paraná. O recurso ainda não foi apreciado.

Na época, Vargas era filiado ao PT, não exercia cargo público e era o coordenador regional da campanha de Paulo Bernardo a deputado federal em dobradinha com Antonio Carlos Belinatti, candidato a deputado estadual. Antonio Carlos é filho do ex-prefeito Antonio Belinatti, cassado em 2000 e preso duas vezes por supostamente comandar um esquema que desviou R$ 20 milhões da prefeitura.

Segundo a sentença, os R$ 10 mil usados por Vargas saíram da Autarquia Municipal do Ambiente por meio de licitação fraudada. No mesmo dia, a AMA liberou recursos para outra licitação falsa que resultou em um processo por lavagem de dinheiro, falsidade documental, falsidade ideológica e formação de quadrilha do qual Youssef é réu. O processo contra o doleiro ainda não foi julgado.