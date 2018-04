Entre 26 capitais, 11 terão segundo turno em 2008

Onze capitais do País terão segundo turno, segundo os dados da apuração do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os números, dos 20 candidatos à reeleição, pelo menos cinco ainda estão na disputa pela Prefeitura. Além disso, em 15 capitais o pleito será decidido já em primeiro turno. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Esse é o caso de Curitiba (PR), onde o atual prefeito Beto Richa (PSDB) terminou o dia com 77% dos votos, e de Vitória (ES), em que João Coser (PT), registrou 65% da preferência. Os prefeitos de Palmas (TO) - Raul Filho (PT) -, João Pessoa - Ricardo Coutinho (PSB) -, Aracaju - Edvaldo Nogueira (PCdoB), Campo Grande - Nelson Trad (PMDB) -, Maceió - Cícero Almeida (PP) -, Porto Velho - Roberto Sobrinho (PT), Fortaleza - Luizianne Lins (PT) -, Goiânia - Íris Rezende (PMDB), Teresina - Silvio Mendes (PSDB) -, Boa Vista - Iradilson Sampaio (PSB) -, e Rio Branco - Raimundo Angelim (PT) - também foram reeleitos em primeiro turno. Apenas dois dos 15 candidatos eleitos em primeiro turno terão seu primeiro mandato à frente da Prefeitura: Micarla de Sousa (PV), em Natal, e João da Costa (PT), em Recife. O candidato eleito na capital de Pernambuco era apoiado pelo atual prefeito, João Paulo Lima.