Entidade aparece em livro do Dops A ligação de empresários paulistas com a polícia política da ditadura, registrada em documentos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na Luz, foi revelada pelo Estado no dia 17. Entre os nomes de pessoas que visitavam aquele órgão no início dos anos 1970 estava o do empresário Geraldo Resende de Mattos, que era identificado apenas pela palavra "Fiesp".