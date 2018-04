Encontro com Lula antes de voltar a Brasília

O ex-presidente tinha manifestado a intenção de participar do Natal dos catadores, mas não compareceu, segundo informações de assessores próximos, por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia a que foi submetido na semana passada, no terceiro ciclo do tratamento contra um câncer na laringe.

No evento de ontem com os catadores, a presidente Dilma participou da oração coletiva que foi feita em prol da recuperação de Lula. Os cerca de 700 presentes ao evento, mais Dilma e outras autoridades governamentais, rezaram um Pai-Nosso pela rápida recuperação de Lula.

Há cerca de 15 dias, Lula e Dilma já haviam driblado a imprensa ao se encontrarem em um outro hotel. / GUSTAVO URIBE