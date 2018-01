Encontro casual em terreno comunista Pré-candidatos, Fernando Haddad (PT) e José Serra (PSDB) encontraram-se casualmente na segunda-feira à noite na festa de aniversário de 70 anos de Renato Rabelo, presidente nacional do PC do B. No primeiro encontro após a entrada de Serra na disputa eleitoral, trocaram breves palavras e falaram sobre futebol.