EMTU reduz passagens em R$ 0,15

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que administra as linhas intermunicipais de ônibus na Grande São Paulo e nas regiões de Campinas e da Baixada Santista, informou ontem que vai reduzir em cerca de R$ 0,15 a tarifa da Região Metropolitana e no litoral a partir do dia 1º. O preço varia de acordo com a linha.

A EMTU havia ficado de fora da redução das passagens de ônibus, trem e metrô, feita pelo prefeito Fernando Hadad (PT) e pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), na quarta-feira.

Os preços das passagens dos intermunicipais das duas regiões haviam sido aumentados no dia 2. Cada linha teve seu aumento específico, mas a média no acréscimo do valor das passagens foi de 7,5%. Até as 22h30 de ontem a tabela com as passagens reajustadas era um dos destaques do site da EMTU.

No corredor ABD (a linha de trólebus que vai do Jabaquara, na zona sul, a São Mateus, na zona leste, passando por cidades do ABC paulista), as tarifas vão ter desconto de R$ 0,20.