Empresas mantêm vários contratos com a Prefeitura Duas das maiores empreiteiras do País, a OAS e a Mendes Júnior mantêm contratos milionários com a Prefeitura de São Paulo. A OAS integra o consórcio que está construindo parte do túnel que vai ligar a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, no valor de R$ 498 milhões.