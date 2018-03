Empresa mantém 300 contratos em 23 Estados e no DF A Delta Construções foi a empresa que mais recebeu recursos do governo federal nos últimos três anos. Foram R$ 2,43 bilhões desde 2009. A maior parte desse dinheiro veio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), um dos focos da crise que culminou na demissão de toda a cúpula da pasta em julho de 2011. A empresa, criada em Pernambuco em 1961, recebeu R$ 3,66 bilhões da União desde 2004, segundo o Portal da Transparência.