Emissoras de Salvador marcam debate para mesmo dia Não só os candidatos João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT) disputam espaço no segundo turno da eleição municipal em Salvador, na Bahia. Duas emissoras de TV, a Aratu, retransmissora do SBT, e a Itapoan, retransmissora da Record, marcaram seus debates entre os candidatos para a mesma data: no domingo, às 22 horas e às 19h30, respectivamente. Representantes das duas emissoras chegaram a se reunir hoje, mas não houve consenso. A Aratu alega que a data já está reservada na programação desde julho. A Itapoan argumenta que o debate será feito no mesmo dia nas capitais em que há segundo turno. Agora, cabe às coordenações de campanha dos candidatos resolverem se participam ou não dos encontros.