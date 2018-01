Embaixador nega mal-estar com EUA após visita a Cuba O embaixador do Brasil nos EUA, Mauro Vieira, negou que exista algum mal-estar nas relações entre Brasília e a Casa Branca em consequência da visita e do apoio da presidente Dilma Rousseff a Cuba. "Lidamos com relações de Estados, o que independe de ideologia. O Brasil sempre acompanhou de perto o que ocorre em Cuba e, por isso, mantemos bons relacionamento", disse o diplomata ontem, em Houston, num encontro na Rice University.