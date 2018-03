Em Vila Propício, 77% das vagas não exigem concurso Prefeito da pequena cidade de Vila Propício, município no interior de Goiás, Waldilei Lemos (DEM), afirma ter encontrado uma estrutura de servidores "cheia de cabos eleitorais" ao tomar posse, no início do ano. Nada menos que 77% dos funcionários ocupavam cargos comissionados, ou seja, sem concurso.